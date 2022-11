Juventus-Psg 1-2: Bonucci non basta ad Allegri. Mbappè e Mendes decisivi per Galtier

Una buona Juventus perde con il Psg ma si qualifica ugualmente in Europa League. A Torino sblocca il risultato Mbappé con un eurogol, poi pareggia Bonucci sempre nel primo tempo. Nella ripresa Nuno Mendes, appena entrato, raddoppia con un diagonale perfetto. Con il Maccabi ko contro il Benfica, la squadra di Allegri mantiene comunque il terzo posto che permette di proseguire in Europa, mentre il Psg chiude secondo. La bella notizia è il rientro di Chiesa, nuovamente in campo a 10 mesi dall'infortunio.