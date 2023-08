Inter, Zanetti sui sorteggi di Champions League: “Idea di vincere il girone è…”

"E' una competizione diversa. Inizia una nuova Champions. Sicuramente è un gruppo equilibrato, non sarà mai facile perché in una competizione come la Champions tutte le partite sono complicate. L'importante è che l'Inter stia bene per affrontare tutte le partite. La mentalità conta. Si cresce in autostima e mentalità. I ragazzi che sono arrivati in finale possono aiutare i ragazzi nuovi. Noi cercheremo di fare una Champions da protagonisti. E' sempre difficile ripetersi ma la voglia non manca. Lavoreremo con grande umiltà. L'idea di vincere il girone ha aiutato arrivare in finale l'anno scorso per la crescita della squadra. La base della squadra c'è e questo può aiutare. Non ci dobbiamo accontentare, dobbiamo essere protagonisti di questa Champions e puntare più in alto possibile. Questi ragazzi hanno ancora quella finale persa che gli gira intorno e vorranno arrivare anche quest'anno più in alto possibile".