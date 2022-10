Inter-Viktoria Plzen, Inzaghi: “Una finalissima, col Bayern sarebbe dura. Lukaku…”

L' Inter è a pochi passi dalla qualificazione matematica agli ottavi di finale della Champions League . A "San Siro", i nerazzurri ospiteranno questo mercoledì il Viktoria Plzen , fanalino di coda del proprio gruppo europeo. Basterà un pareggio a Simone Inzaghi per staccare un ticket alla fase successiva, condannando il Barcellona all'Europa League. Queste le dichiarazioni del tecnico dell'Inter in sala stampa alla vigilia del match:

"Domani sappiamo che abbiamo fatto quattro partite nel migliore dei modi, ma questa è una finalissima. Siamo in un girone molto più difficile dell'anno scorso. Sappiamo che ci serve la qualificazione domani perché col Bayern Monaco sarebbe molto complicata. Lukaku? Se conferma l'allenamento degli ultimi giorni verrà convocato. Sta lavorando con entusiasmo e voglia. Noi allenatori siamo giudicati per i risultati. Nella mia testa c'è la partita di domani. E' il primo obiettivo della stagione, era lontano anche se non nella mia testa quando c'è stato il sorteggio. Speriamo di regalare questa soddisfazione a noi, ai tifosi e alla società. Sappiamo quanto abbiamo lavorato, ci manca l'ultimo passo e la squadra forte deve venire fuori".