Inter-Viktoria Plzen, Bilek: “Noi nulla da perdere, potremmo anche ottenere un punto”

Michal Bilek , tecnico del Viktoria Plzen , è intervenuto in conferenza stampa alla vigilia del match contro l' Inter a San Siro valido per la quinta giornata della fase a gironi della Champions League . La compagine ceca si trova all'ultimo posto in classifica del proprio gruppo con zero punti raccolti, mentre ai nerazzurri serve almeno un pareggio per conquistare il passaggio del turno matematico.

"La squadra non è demotivata, abbiamo molto fiducia in noi stessi. Sappiamo contro chi giochiamo e cosa possiamo fare, avremmo voluto fare meglio ma l'avversario è stato più forte purtroppo. Domani giocheremo come in altre occasioni, vorremmo fare una buona partita e sappiamo che sarà difficile, ma non avremo niente da perdere e ce la metteremo tutta. Se il risultato riesce a mantenersi giocabile per un po' di tempo potremmo anche ottenere un punto. Purtroppo in coppa non abbiamo avuto successo, ma non abbiamo il tempo di fare analisi approfondite di ogni partita".