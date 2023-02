Inter-Porto, Marotta: “Pronti per giocarcela. Lukaku? Pesa 103 kg, la sua forma…”

"Credo che in questo turno siano coinvolte squadre con caratura notevole. Sarà un test importante contro una squadra che ha eliminato tante italiane negli ultimi anni, speriamo non tocchi a noi adesso. Siamo pronti per giocarcela. L'approccio è quello giusto e in queste partite c'è esaltazione maggiore".

Capitolo Romelu Lukaku, che contro i portoghesi partirà dalla panchina - "Ha 103 chili da portare sulle spalle, deve essere al 100% e ancora non lo è. Sta recuperando la forma migliore e Inzaghi è l'unico che può valutare. Anche coloro che partono dalla panchina possono essere importanti in partite come queste. C'è stato coinvolgimento psicofisico e qualche giocatore ne ha risentito, altri meno. Lukaku ha partecipato al Mondiale da comparsa. Non ha dato quello che poteva e voleva finora all'Inter ma ora lo troveremo come un vero protagonista nel finale di stagione, ne sono sicuro".