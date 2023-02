Inter-Porto, Inzaghi: “Conosciamo il valore degli ottavi. Su Lukaku e Brozovic…”

"Sappiamo che importanza ha questo ottavo di finale. Nel nostro percorso abbiamo fatto partite di questo tipo, penso alle due gare col Liverpool dell'anno scorso o a quelle di quest'anno con Barcellona e Bayern Monaco . Sergio Conceiçao? Domani lo ritrovo con grande piacere, è stato un ottimo compagno di squadra e adesso da allenatore sta facendo un grandissimo percorso. Ha avuto esperienze in Portogallo e in Francia, ora è tornato al Porto e sta facendo grandi cose. Gioca un calcio fisico e tecnico, a parere mio il Porto è una squadra fortissima, ha giocatori tecnici e fisici, come tutte hanno un paio di giocatori in dubbio. Siamo due allenatori abbastanza giovani, questa è la similitudine. Io l'ho incontrato casualmente a Roma un anno e mezzo fa, ci siamo salutati con grande piacere e lo rivedo con piacere domani".

Sulla probabile formazione nerazzurra: "Dubbi non solo in attacco, chi giocherà a centrocampo, chi farà da quinto, chi in difesa. È il mestiere dell'allenatore, che quotidianamente deve scegliere e cerca di fare sempre il meglio per il bene dell'Inter. Lukaku e Brozovic stanno molto bene, fisicamente stanno recuperando. Brozovic è stato fuori tantissimo a parte la parentesi mondiale adesso sta migliorando il suo minutaggio. Con l'Udinese ha fatto bene, Lukaku lavora da più tempo e sta migliorando, ci sta mettendo un grandissimo impegno. Per quanto riguarda entrambi, domani si cercherà di fare le scelte migliori per l'Inter: chi non partirà inizialmente sarà utile a gara in corso, in partite come queste i minuti finali sono quelli in cui si possono verificare azioni decisive e si liberano spazi da sfruttare".