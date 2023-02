Inter-Porto, Gosens suona la carica: “Siamo ancora in corsa per giocarci ogni trofeo”

Robin Gosens , centrocampista laterale dell' Inter , ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di A Bola soffermandosi sulla sfida di Champions League con il Porto valida per gli ottavi di finale, in programma il prossimo mercoledì a "San Siro":

“È una squadra difficile da affrontare, soprattutto nel loro stadio. Non sarà facile ma siamo in forma. Siamo in corsa per Serie A, Champions e Coppa Italia, tutte e tre le competizioni. Non direi che stiamo facendo una brutta stagione, anzi penso sia molto positiva, peccato solo essere molto lontani dalla vetta del campionato”.