Inter-Liverpool, Lautaro suona la carica: “Vogliamo essere protagonisti in Champions”

Le parole dell'attaccante dell'Inter, Lautaro Martinez, alla vigilia della sfida Champions contro il Liverpool

Mediagol ⚽️

Giornata di vigilia per l'Inter che, nella giornata di domani, affronterà il Liverpool in Champions League nel match valido per gli ottavi di finale. Un'occasione ghiotta per Lautaro Martinez che, difronte ad un "San Siro" pieno al 50%, spera di poter ritrovare il gol per archiviare il periodo opaco vissuto in campionato.

"Che Lautaro vedrete domani? Un giocatore che è cresciuto tanto - ammette Lautaro ai microfoni di "Amazon Prime" - che ha già giocato 2-3 volte in Champions. Sarà una partita bellissima da giocare. Abbiamo passato il turno, per noi era importante. Spero di far bene e aiutare la squadra, passare è il nostro sogno. La nostra Inter vuole essere protagonista e mettere in difficoltà gli avversari. La partita più importante della mia carriera con la maglia dell'Inter? Sì, perché sarà un ottavo di finale. Sicuramente sarà una delle più importanti. Dal primo giorno in cui sono arrivato, la gente mi ha trattato in modo speciale, perché gli argentini qui hanno fatto la storia. Spero di continuare a fare del mio meglio per portare l'Inter più in alto possibile".

Sulle parole di Klopp: "I suoi elogi mi fanno piacere, lo ringrazio. E' un grande allenatore e sicuramente preparerà bene la partita. Dobbiamo essere bravi se vogliamo passare. Loro hanno giocatori di qualità, dobbiamo prepararci bene, sarà importante la fase di non possesso, perché loro attaccano con tanti uomini veloci. Dobbiamo essere attenti".

Sul profilo dell'attaccante ideale: "Il miglior piede destro è di Milito, il sinistro di Adriano: preciso e potente. Colpo di testa? Di Romelu: cercava sempre lo spazio all'interno dell'area, ha deciso anche un paio di partite così. Ci prendiamo lui. Dribbling? Del Fenomeno: era molto veloce, era facile per lui saltare gli avversari e arrivare in porta. Infine, il mio cuore: cerco sempre di dare il massimo con la maglia che indosso, l'importante è sempre che l'Inter vinca. Cerco di lasciare tutto per aiutare i compagni".