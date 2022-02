Inter-Liverpool, Klopp: “Abbiamo iniziato male. Cambio Jota-Firmino? Spiego perché”

Le dichiarazioni di Klopp, tecnico del Liverpool, al termine della gara di Champions League vinta per 0-2 contro l'Inter di Inzaghi

"Il Liverpool soffre ma vince? Il calcio è così sfortunatamente, stasera si è visto. Abbiamo iniziato male la partita ma abbiamo sfruttato le occasioni e i cambi offensivi hanno dato benefici. In certe situazioni la gara si è fatta insidiosa con alcune chance da parte dei nerazzurri. Abbiamo aspettato il momento giusto e abbiamo colpito. Al Liverpool capita spesso di soffrire ma stasera è stato merito dell'Inter. Perisic ci ha messi in difficoltà così come la difesa. Diogo Jota ha avuto qualche problema fisico così ho optato per Firmino che ha seguito bene le mie indicazioni. Tutti i giocatori in campo si sono comportati bene".