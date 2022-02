Inter-Liverpool, Calhanoglu: “Champions League un sogno. E i milanisti…”

Le dichiarazioni di Hakan Calhanoglu in conferenza stampa pre-partita in vista di Inter-Liverpool, valida per gli ottavi di finale di Champions League

Ad affiancare Simone Inzaghi in conferenza stampa alla vigilia di Inter-Liverpool, partita valida per gli ottavi di finale di Champions League, il fantasista turco Hakan Calhanoglu. Il numero 20 nerazzurro, ormai divenuto un punto fermo dello scacchiere del tecnico ex Lazio, si è soffermato sul prestigio oltre che sulle difficoltà che presenta la sfida con i Reds di Jurgen Klopp. Ecco le parole del centrocampista:

"Contro il Real Madrid non siamo riusciti a capitalizzare le nostre occasioni. Domani non deve succedere, sarà una gara molto intensa, dobbiamo riuscire a concretizzare le chance. I miei segreti? Cuore e mentalità. Sono venuto in una squadra che aveva appena vinto, mi hanno dato una grande mano, qui faccio un altro ruolo che mi piace molto, tocco di più la palla. Per chi tiferanno i milanisti domani? Non credo per l’Inter, io penso solo a noi e alla partita. Ho già vinto un trofeo in appena sei mesi, la Champions è sempre un sogno. Domani dovremo dimostrare cosa sappiamo fare, potremo fare bene se riusciamo a proporre il nostro gioco”.