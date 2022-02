Inter-Liverpool 0-2, Klopp esulta con Firmino e Salah: Inzaghi sconfitto a “San Siro”

L'Inter cade a San Siro contro il Liverpool con le reti di Firmino e Salah. Klopp batte Inzaghi nell'andata degli ottavi di Champions League

A "San Siro" si è giocata la gara d'andata tra Inter e Liverpool, probabilmente la più attesa dai tifosi italiani in questa serata degli ottavi di finale di Champions League. Il verdetto è amaro per Simone Inzaghi che probabilmente avrebbe meritato un risultato meno severo. La pesantezza dei gol in trasferta non inciderà più come nelle edizioni precedenti ma i nerazzurri dovranno comunque realizzare almeno due reti per tenere vive le speranze ad "Anfield".