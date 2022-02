Inter, Inzaghi: “Tenuto testa al Liverpool, una delle più forti d’Europa. Orgoglioso”

Le dichiarazioni di Inzaghi a seguito di Inter-Liverpool, gara d'andata vinta da Klopp a San Siro con uno 0-2 deciso da Firmino e Salah

“Sono contento ed orgoglioso della squadra. Purtroppo non siamo stati premiati con un gol che avremmo meritato. Ho fatto i complimenti ai ragazzi, ci spiace per il risultato. Deve essere di buon auspicio per tutto quello che deve avvenire. Penso che il Liverpool sia una delle più forti in Europa e la mia Inter ha tenuto testa. Sappiamo che alcune serate vanno così ma dobbiamo avere alta autostima perché abbiamo giocato davvero bene. Difficile commentare un risultato così ma sappiamo che questo il calcio e dobbiamo andare avanti. Partite del genere ne abbiamo giocate tante dall’inizio del campionato ma una squadra forte come il Liverpool non l’avevamo ancora incontrata”.