Inter, Inzaghi: “Contenti, avversario arduo. Bravo Dzeko, quando tornerà Lukaku…”

Simone Inzaghi , tecnico dell' Inter, è intervenuto in sala stampa al termine della gara valida per la seconda giornata di Champions League 2022-2023 , in cui i nerazzurri hanno battuto il Viktoria Plzen per 0-2. Di seguito le sue dichiarazioni:

"Siamo contenti, perché sapevamo che l'avversario sarebbe stato da non sottovalutare. Sappiamo il percorso di tutte le squadre italiane che sono venute qui a Plzen. I ragazzi sono stati bravi, sono rimasti concentrati e ho fatto loro i complimenti nello spogliatoio. Sapevamo che era un calendario complicato, con così tante partite, questa è la terza in sei giorni, la squadra sta crescendo anche a livello di singoli. Ho bisogno di tutti a disposizione, siamo venti giocatori di movimento più tre portieri"

Chiosa su Dzeko, autore del primo dei due gol realizzati: "È stato bravo Edin, come tutti i suoi compagni, io ho bisogno di tutti in difesa, a centrocampo e in attacco. Dopo la sosta rientrerà Lukaku e di volta in volta sceglierò la coppia d'attacco che entrerà in campo".