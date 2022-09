Inter, Calhanoglu: “Bayern Monaco? Sono forti, dobbiamo essere pronti. Derby…”

In vista della prima sfida del girone di Champions League dell' Inter, il centrocampista nerazzurro Hakan Calhanoglu si è espresso ai microfoni della conferenza stampa odierna alla vigilia del match in casa del Bayern Monaco, che vedrà gli uomini di Inzaghi chiamati all'impresa. Di seguito le sue dichiarazioni:

"Il Bayern Monaco lo conosco bene, sono forti, veloci, giocano con un pressing alto. Dobbiamo essere pronti, non potremo perdere facilmente la palla perché loro sono veloci. Il derby è passato, non voglio parlarne più perché mi dà fastidio. È doloroso, lo so, ma è passato".