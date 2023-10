Inter-Benfica 1-0: Inzaghi batte Schmidt. Thuram decisivo, Trubin ferma Lautaro

Dopo l'1-1 all'esordio contro la Real Sociedad, la squadra di Inzaghi vince la sua prima partita nel girone di Champions League: portoghesi battuti 1-0, nerazzurri in vetta con gli spagnoli. In avvio doppia chance non sfruttata da Dumfries, bravo Sommer su Aursnes. Ci prova anche Barella. Nella ripresa Dumfries spreca ancora, sfortunato Lautaro: traversa e palo in 6'. La decide Thuram in girata. Trubin nega altre due volte il raddoppio al 'Toro'.