Inter-Barcellona, le probabili formazioni: a San Siro Lautaro sfida Lewandowski

Inter e Barcellona per l'aggancio al Bayern Monaco. Le probabili formazioni

⚽️

Martedì 4 settembre al San Siro andrà in scena il match valevole per la terza giornata di Champions League tra l'Inter di Inzaghi e il Barcellona di Xavi. Gara che si giocherà alle ore 21:00 e che sarà trasmessa in diretta su Sky e Mediaset Infinity ed in chiaro visibile su Canale 5.

Due squadre che stanno vivendo due momenti diametralmente opposti in questo avvio di stagione.L'Inter di Inzaghi sta avendo non pochi problemi in questo inizio di campionato, visto che nelle prime 8 giornate ha totalizzato solamente 12 punti perdendo ben quattro partite . Dall'altra parte il Barcellona di Xavi ha cominciato la Liga in maniera spedita ottenendo 19 punti in 7 partite e conquistando il primato insieme al Real Madrid di Ancelotti. La sfida di San Siro avrà certamente un peso specifico significativo in chiave qualificazione agli ottavi di finale. La favorita del girone, allo stato attuale, sembra essere il Bayern Monaco in testa al raggruppamento a punteggio pieno ,grazie alle vittorie conquistate contro la la compagine di Inzaghi e la formazione blaugrana.

Come annunciato nel corso della conferenza stampa Inzaghi dovrebbe puntare al solito 3-5-2 con Onana tra i pali a far rifiatare Handanovic, Skriniar, De Vrij e Bastoni comporranno il trio di difesa. Ad agire sulle corsie esterne possibile l'impiego di Dimarco a sinistra e Darmian a destra, che potrebbe sostituire Dumfries, dopo la prestazione deludente contro la Roma. Barella, Calhanoglu, Mkhitaryan comporranno la zona nevralgica della formazione di Inzaghi, mentre il tandem d'attacco dovrebbe essere formato da Lautaro, che dovrebbe recuperare in tempo per l'impiego dal primo minuto e Correa al posto di Dzeko, con l'asso bosniaco pronto a subentrare.

Il tecnico blaugrana Xavi si affiderà al suo classico 4-3-3 ma con delle assenze importanti. Tra i pali quasi certa la presenza di TerStegen,il quartetto difensivo sarà formato da Christensen ed Eric Garcia, che agiranno come coppia centrale mentre sulle corsie esterne saranno impiegati Marcos Alonso e Sergi Roberto. A centrocampo possibile l'impiego dal primo minuto di Busquets, che rileverà l'infortunato De Jong, con Pedri e Gavi che completeranno il reparto. Raphinha, Lewandowski, Dembele andranno a comporre il tridente offensivo del Barca.

Queste le probabili formazioni del match

Inter (3-5-2) : Onana; Skriniar, De Vrij, Bastoni; Darmian, Barella, Calhanoglu, Mkhitaryan, Dimarco; Martinez, Correa. Allenatore: Inzaghi.

Barcellona (4-3-3) : Ter Stegen; Sergi Roberto, Christensen, Eric Garcia, Marcos Alonso; Busquets, Pedri, Gavi; Raphinha, Lewandowski, Dembele. Allenatore: Xavi