Inter-Barcellona, Inzaghi: “Vittoria non inaspettata. Nessuna rivincita personale”

Simone Inzaghi esulta per il risultato di Inter-Barcellona, con i nerazzurri che hanno trionfato per 1-0 nella sfida valida per la terza giornata della Champions League 2022-2023. Queste le sue dichiarazioni rilasciate ai microfoni di Sky Sport:

"Non era inaspettata, era una grandissima occasione contro una squadra tra le più forti al mondo. Abbiamo fatto la partita che dovevamo: cattiva, agonistica e determinata. Ero molto molto dispiaciuto per la sconfitta contro la Roma, ma non per la prestazione. Può essere l'inizio, dovremo dare continuità. Il Barça è fortissimo, l'avevamo studiato, ma questa squadra dal vivo è ancora più forte. Non ho preso nessuna rivincita. Porto avanti il mio lavoro con le solite certezze, questi momenti purtroppo accadono, ma vado avanti sempre a testa alta perché in 14 mesi ho fatto ottime cose".