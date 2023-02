Eintracht-Napoli, Glasner: “Obiettivo? Andare avanti. Loro anti italiani, noi pronti”

Le parole di Oliver Glasner in vista del confronto tra Eintracht e Napoli

⚽️

Tornano domani, 21 febbraio, le gare d'andata degli ottavi di Champions League. Al "Deutsche Bank Park" in campo Francoforte e Napoli alle 21. I partenopei hanno raggiunto la fase a eliminazione diretta dopo il primo posto del girone A, mettendo alle spalle Liverpool, Ajax e Rangers. La compagine di Oliver Glasner ha invece ottenuto il secondo posto nel gruppo D, formato da Tottenham, Sporting Lisbona e Marsiglia. Alla vigilia del match, il tecnico dei tedeschi è intervenuto in conferenza stampa. Di seguito le sue dichiarazioni:

"Ci aspetta una partita straordinaria. Il nostro obiettivo è chiaro: andare avanti! Entrambi i club hanno squadre molto buone e stabili. Ci sarà il tutto esaurito, un'atmosfera fantastica, due squadre in ottima forma: è così che dovrebbe sempre essere".

Che Napoli si aspetta?

"Il Napoli è anti-italiano. Hanno di gran lunga la massima intensità, giocano in modo molto aggressivo senza la palla, con un pressing alto e contro-pressing incredibilmente intenso. Lo sappiamo e ci siamo preparati per questo. Kvaratskhelia e Osimhen sono ovviamente forti, ma il Napoli non può ridursi solo alla fase offensiva. Hanno un ottimo equilibrio e subiscono pochi gol. Hanno giocato una fase a gironi eccezionalmente buona”.

Domanda per Gotze: quali difficoltà ci saranno nella gara di domani?

"Abbiamo imparato molto come squadra nella fase a gironi e ci siamo meritati queste due partite. Sappiamo quanto diventa difficile a questo livello. Esperienza? L'esperienza è importante, ma alla fine è il momento e il nostro rendimento che conta".

Torna a parlare Glasner. Come sta Rode?

"Si è allenato individualmente oggi e sarà in squadra, se non succede altro. Ma non giocherà dall'inizio".

Domanda per Gotze: quanto peserà il fattore campo?

"Possiamo aspettarci una partita clamorosamente buona in casa. Non vedevamo l'ora che arrivassero gli ottavi di finale anche per la grande atmosfera che ci riserverà il nostro stadio".

Torna a parlare Glasner: cosa si aspetta tatticamente dal Napoli?

"Conosciamo il 4-3-3 del Napoli, gli azzurri hanno dimostrato di poter essere compatti e pericolosi allo stesso tempo. È importante agire all'unisono senza palla e allo stesso tempo tenere impegnato l'avversario sulla difensiva".

Come caricherà la sua squadra?

"I ragazzi sono già caldi come le patatine fritte. Sono già motivati ed il nostro lavoro è fare di tutto per vincere”.