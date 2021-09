Disservizi Champions League, blackout Infinity: Mediaset rimborsa i propri clienti

Le scuse della nota piattaforma di streaming in seguito al malfunzionamento nel corso della prima giornata di Champions League

⚽️

La nuova Champions League ha preso il via, con alcuni risultati sorprendenti che hanno regalato diverse sorprese già nella prima giornata.

La trasmissione televisiva della massima coppa continentale in Italia ha riscontrato qualche difficoltà, con la piattaforma di Mediaset, Infinity+, che ha subito qualche problema informatico che ha compromesso la corretta trasmissione degli incontri. I problemi della piattaforma di streaming non sono passati inosservati, con le critiche del pubblico che non si sono fatte attendere.

La compagnia OTT di proprietà di Mediaset che detiene lo streaming esclusivo di 121 partite stagionali, ha inviato una comunicazione ai propri clienti, scusandosi per gli imprevisti, e fornendo due opzioni per un ristoro. Di seguito il comunicato ufficiale della piattaforma rivolto ai suoi abbonati.

"Caro cliente nonostante la scrupolosa preparazione tecnica in atto da settimane per assicurare la miglior visione, in occasione della trasmissione delle prime partite di Champions League, le strutture di Infinity+ hanno registrato comportamenti informatici anomali che hanno generato ad alcuni utenti difficoltà di accesso inaccettabili. Come annunciato immediatamente a valle del problema, omaggeremo tutti i nostri clienti che potrebbero aver sofferto di tali disagi con 15 giorni gratuiti di Infinity+".

Da questo comunicato, si notano le due modalità differenti per ottenere il risarcimento. Nel caso in cui l'abbonamento scelto dal cliente preveda un addebito diretto sul conto, in quel caso è previsto uno sconto del 50% sulla prossima mensilità che sarà applicato se la sottoscrizione risulterà attiva.

Per coloro che invece abbiano scelto una sottoscrizione da rinnovare mensilmente, al termine del periodo di sottoscrizione sarà attivato sull'account "un prodotto che garantirà la fruizione di 15 giorni di Infinity+ a costo 0". Per verificarne l'attivazione, ci si potrà recare nella propria area utente dell'applicazione, scegliere la sezione "i tuoi piani"; scaduti i 15 giorni, sarà automaticamente ripristinato il piano attuale.