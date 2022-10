Dinamo Zagabria-Milan, Pioli: “Davanti siamo stati pericolosi. Salisburgo? Il bivio”

"Partita più bella in Champions League? E' stato un inizio un po' difficile, ma davanti siamo stati molto pericolosi e abbiamo proposto molte situazioni offensive. Ma dobbiamo fare ancora un altro passo e ci proveremo davanti ai nostri tifosi. Fatto uno step? Sì, ma la squadra è abituata a lavorare per queste partite, ne abbiamo fatte diverse in passato. Sapevamo di non poter sbagliare, non sottovalutiamo mai nessuno. Il vero step importante sarebbe passare il girone rispetto alla scorsa stagione. Ora pensiamo solo al Torino, stiamo attraversando un bel momento in campionato e ora arriva un avversario tosto che ci ha messo in difficoltà anche l'anno scorso. Non dovremo pensare al Salisburgo come se bastasse il pareggio, non è la mentalità giusta. Ci portiamo via tante situazioni positive, ma anche tante cose che possiamo fare meglio. La crescita dei singoli automaticamente fa crescere il collettivo. Oggi bivio del rendimento in Europa? No, lo sarà il Salisburgo, perché è la partita che ci permetterebbe di fare meglio della scorsa stagione, sarà molto importante".