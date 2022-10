Dinamo Zagabria-Milan, Argurio: “Petkovic? Tanti anni fa a Catania…”

Una vita passata da capo osservatore in Serie A con Udinese, Catania, Juventus e Bari , diversi calciatori scoperti tra cui Muriel, Coman, Pjaca, Petkovic, Brozovic . Questo il curriculum di Cristian Argurio , adesso in forza ai croati dell' Istria 1961 . Il dirigente, intervenuto ai microfoni di ItaSportPress, ha parlato della Dinamo Zagabria , avversaria del Milan stasera in Champions League e squadra che lui conosce decisamente bene. Di seguito le sue dichiarazioni:

"Il Milan ha tanta esperienza internazionale e sa bene quali sono le insidie che presenta questa trasferta in Croazia contro una squadra come la Dinamo che però non è più la compagine di qualche anno fa. E' una società solida che gioca sempre nelle coppe ma ha cambiato pelle. I più pericolosi sono Orsic e Petkovic e il 2003 Baturina che molte società italiane seguono essendo un giocatore molto interessante in prospettiva. A Zagabria c'è da giorni tanta attesa per questa partita e tutta la Croazia spinge per la qualificazione della squadra di Cacic agli ottavi di Champions. Petkovic è un giocatore determinate che conosco bene per averlo avuto a Catania tanti anni fa quando facevo il capo degli osservatori. Adesso è più maturo ed è nel giro della nazionale. Non è una punta classica ma un nove e mezzo, sa fare gol ma gioca anche per la squadra. Il Milan deve stare molto attento a Petkovic perchè ha talento e può fare anche l'eurogol con una rovesciata ma siccome è eclettico riesce a fare assist importanti al compagno di reparto".