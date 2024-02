Copenaghen-Manchester City, probabili formazioni: c’è Foden, Claesson dal 1′

Al via gli ottavi di finale di Champions League: il match è in programma alle ore 21:00 allo Stadio Parken.

Al via questa sera gli ottavi di finale di Champions League con le prime gare di andata. Alle ore 21:00, allo Stadio Parken, il Manchester City - detentore del trofeo - farà visita al Copenaghen. Il ritorno si disputerà mercoledì 6 marzo in Inghilterra. Mentre nell'altra sfida in programma il Real Madrid, senza l'infortunato Bellingham, affronterà il Lipsia in trasferta.

Gli uomini di Pep Guardiola arrivano alla gara forti di una striscia di dieci successi consecutivi in tutte le competizioni. E nella fase a gironi ha conquistato sei vittorie in sei partite, con il miglior attacco con diciotto reti. Il Copenaghen, invece, tra le rivelazioni del torneo, hanno chiuso il Girone A alle spalle del Bayern Monaco, davanti a Galatasaray e Manchester United. Tuttavia, i padroni di casa sono reduci da due sconfitte di fila in campionato, perdendo la vetta della classifica.

Sono trentatré i punti ottenuti fin qui dal Copenaghen, che occupa il terzo posto della classifica di Superligaen. Uno score frutto di dieci successi, tre pareggi e quattro sconfitte, con trentaquattro reti all'attivo e ventuno gol subiti. Al secondo posto della classifica di Premier League il Manchester City a quota cinquantadue punti, frutto di sedici vittorie, quattro pareggi e tre ko; cinquantasei i gol siglati in ventitré partite, venticinque le reti incassate in altrettanti incontri.

Intanto, al cospetto della compagine guidata da Jacob Neestrup, Pep Guardiola non potrà contare sull'intero organico a disposizione. Salteranno il match, infatti, Sergio Gomez, Mate e Kovacic. Il tecnico del Copenaghen, invece, dovrà fare a meno di Theo Sander e Davit Khocholava, oltre allo squalificato Lukas Lerager. Restano da valutare le condizioni di Birger Meling e Nicolai Boilesen. Proviamo a formulare le ipotesi più plausibili al vaglio dei due allenatori, che punteranno rispettivamente sul 4-3-3 e sul 4-1-4-1.

LE PROBABILI FORMAZIONI — COPENAGHEN (4-3-3): Grabara; Ankersen, Vavro, Diks, Jelert; Hojlund, Falk, Goncalves; Elyounoussi, Claesson, Achouri. Allenatore: Neestrup.

MANCHESTER CITY (4-1-4-1): Ederson; Walker, Ruben Dias, Aké, Stones/Gvardiol; Rodri; Bernardo Silva, De Bruyne, Alvarez, Foden; Haaland. Allenatore: Guardiola

DOVE VEDERE COPENAGHEN-MANCHESTER CITY — La sfida Copenaghen-Manchester City sarà visibile in esclusiva su Sky Sport (canale 253) e su Sky Sport Arena. La gara sarà visibile anche in diretta streaming sull'app SkyGo per i clienti Sky, ma anche su Infinity+ tramite abbonamento e su NOW.

