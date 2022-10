Copenaghen-Manchester City 0-0, reti bianche per Guardiola. Mahrez sbaglia il rigore

Stop a sorpresa del Manchester City in Danimarca che si ferma sullo 0-0 contro il Copenaghen. I Citizens erano passati in vantaggio all'11' con la firma di Rodri, destro preciso dal limite dell'area sul suggerimento di Alvarez, ma dopo qualche secondo di esultanza, l'arbitro ha annullato la rete per un tocco col braccio in fase di impostazione. Al 25' è stato fischiato un calcio di rigore per il Man City ma sprecato da Mahrez che si è lasciato ipnotizzare da Grabara. Con l'espulsione del terzino Sergio Gomez al 30', la formazione di Pep Guardiola non è riuscita a trovare quel mordente necessario per conquistare i tre punti.