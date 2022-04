Chelsea-Real Madrid, probabili formazioni: Lukaku escluso, Ancelotti punta su Benzema

Queste le probabili formazioni del big match valido per l'andata dei quarti di finale di Champions League tra Chelsea e Real Madrid

I campioni d'Europa in carica sfidano i favoriti per la vittoria finale dell'attuale Champions League . Chelsea-Real Madrid è una sfida di altissimo livello che promette spettacolo, probabilmente la gara più attesa di questi quarti di finale. Mentre il Chelsea ha superato gli ottavi contro un sicuramente non spaventoso Lille, il Real Madrid ha superato in rimonta il Paris Saint-Germain di Mbappé, Neymar e Messi grazie anche ad uno straordinario Benzema.

Il Chelsea non è in un momento di forma strepitoso, reduce da una sconfitta a dir poco inattesa in casa contro il Brentford di Eriksen per 1-4. Risultato che ha interrotto la striscia di vittorie dei Blues i quali ora sentono le forti pressioni da parte di Tottenham ed Arsenal. Il tecnico Tuchel dovrà fare a meno di Ben Chilwell e Callum Hudson-Odoi. Attacco leggero per i londinesi, che non sembrano orientati a schierare alcun centravanti di peso come Lukaku, preferendo Havertz come falso nueve supportato da Pulisic e Mount.