Chelsea-Real Madrid, probabili formazioni: Lampard vs Ancelotti. Ok Benzema e Kanté

Le probabili formazioni del match di Champions League tra Chelsea e Real Madrid

di Anthony Massaro

Quasi tutto pronto per Chelsea-Real Madrid. Il match - valido per il ritorno dei quarti di finale di Champions League - è in programma alle ore 21.00 nella suggestiva cornice di 'Stamford Bridge'.

COME ARRIVA IL CHELSEA La formazione prima guidata da Graham Potter, oggi da Frank Lampard ha raggiunto i quarti di finale di Chsmpions League - dopo aver eliminato agli ottavi il Borussia Dortmund. Una formazione nettamente inferiore rispetto al club londinese, tra i più attrezzati della competizione. Per quanto concerne le manifestazioni nazionali: il Chelsea è undicesimo in Premier League, a quota 39 punti in classifica, a meno dieci lunghezze dal treno europeo. Un piazzamento che non rispecchia assolutamente le aspettative di inizio stagione, al netto di ben tre cambi di panchina. Da Tuchel a Potter fino al ritorno dello storico capitano inglese. Dunque, tra una gestione dirigenziale e tecnica discutibile e due sessioni di calciomercato estremamente onerose, il primo anno della nuova era targata Todd Boehly rischia di terminare con un'incredibile nulla di fatto. Passando alla Carabao Cup, la formazione blues è stata eliminata a novembre al terzo turno dal Manchester City. Stesso discorso in FA Cup, al medesimo momento della competizione precedente, e sempre con la formazione allenata da Pep Guardiola.

L'inizio di stagione vedeva il Chelsea con Tomas Tuchel alla guida, esprimere un calcio moderno, innovativo ma che soprattutto stava vivendo una fase di transizione molto delicata, dovuta ai numerosi innesti estivi. Dopo qualche risultato negativo e la prima sconfitta nella fase a gironi della Champions, il patron statunitense decise di affidare il progetto in mano all'ex Brighton, Graham Potter. Quest'ultimo, alla sua prima esperienza in un grande club, non è riuscito ad incidere nel gruppo, ad impiantare un chiaro stile di gioco e soprattutto a valorizzare il ricchissimo parco giocatori in seno alla rosa della società londinese. Tutto questo, accompagnato da risultati estremamente deludenti, gli è costato la panchina lo scorso 2 aprile. L'ultimo subentro, il più recente è quello di Frank Lampard, chiamato dal Chelsea ad interim. L'ex Everton in questo poco tempo ha cercato e cercherà fino alla fine della stagione di ricompattare il gruppo e di instillare il suo calcio basato su: baricentro basso, tanta densità e ripartenze fulminee. Nella speranza che possa regalare un finale di annata più dignitoso ad un club glorioso come quello blues, che oggi sta deludendo tutto il mondo sportivo.

In vista del match contro il Real Madrid, questo dovrebbe essere lo schieramento pensato da Lampard. Davanti a Kepa, Thiago Silva e Fofana comporranno il tandem di centrali difensivi; James e Cucurella esterni bassi sulle rispettive corsie. In mezzo al campo, Kanté nelle vesti di playmaker, guiderà un centrocampo completato dagli intermedi Fernandez e Kovacic. Mudryk e Joao Felix larghi formeranno il tridente con Havertz falso terminale offensivo.

COME ARRIVA IL REAL MADRID Il Real Madrid è campione in carica della competizione. La formazione di Carlo Ancelotti ha raggiunto i quarti della Champions League - dopo aver eliminato agli ottavi il temibile Liverpool. Quest'ultimo, sconfitto nel doppio confronto un incredibile passivo di 2-6. Per quanto concerne le competizioni nazionali: il club spagnolo è secondo in campionato a quota 62 punti, a undici lunghezze dal Barcellona capolista. Inoltre, Benzema e compagni rappresentano il miglior attacco della Liga Santander, con 61 gol fatti. Passando alla Copa del Rey, i blancos sono attualmente qualificati alla finale, da disputare il prossimo 6 maggio contro l'Osasuna. Tornando al presente, l'andata di Champions contro il Chelsea, la formazione madrilena l'ha vinta senza neanche troppi patemi per 2-0, grazie alle reti di Benzema e Asensio. Dunque, questa sera, con una giusta gestione del risultato, la banda Ancelotti potrà prendersi le meritate semifinali.

Il Real Madrid è stato gestito in questo biennio alla perfezione. Uno spogliatoio compatto, un gruppo unito, ogni calciatore inserito nel giusto contesto tattico e nella corretta posizione in campo. Tutti gli elementi della rosa, giovani ed esperti, motivati al massimo a gettare sempre il cuore oltre l'ostacolo, in particolare nelle grandi notti europee. E soprattutto messi nelle condizioni di incidere. Tutti fattori che hanno permesso al club del patron Florentino Perez, con Carlo Ancelotti alla guida, di alzare al cielo sia la Liga che la Champions League lo scorso anno e di puntare nuovamente alla coppa dalle grandi orecchie nell'attuale stagione agonistica. Dopo aver trionfato nella Supercoppa Europea di inizio annata.

In vista del match contro il Chelsea, questo dovrebbe essere lo schieramento pensato dal mister italiano. Davanti a Courtois, Militao e Alaba comporranno il tandem di centrali difensivi; Carvajal e Camavinga esterni bassi sulle rispettive corsie. In mezzo al campo, Kroos nelle vesti di playmaker, guiderà un centrocampo completato dagli intermedi Valverde e Modric. Rodrygo e Vinicius Jr larghi formeranno il tridente con Benzema terminale offensivo.

PROBABILI FORMAZIONI — CHELSEA (4-3-3): Kepa; James, Thiago Silva, Fofana, Cucurella; N'Golo Kanté, Fernandez, Kovacic; Mudryk, Havertz, Joao Felix. Allenatore: Lampard.

A disposizione: 16 Mendy, 14 Chalobah, 28 Azpilicueta, 17 Sterlin, 19 Mount, 20 Zakaria, 10 Pulisic, 22 Ziyech, 23 Gallagher, 30 Chukwuemeka, 12 Loftus-Cheek.

Indisponibili: Broja, Koulibaly, Madueke, Datro Fofana, Badiashile, Aubameyang.

Squalificati: Chilwell. Diffidati: Kepa, Thiago Silva, Fernandez, Gallagher, James, Koulibaly, Kovacic Mudryk.

REAL MADRID (4-3-3): Courtois; Carvajal, Militao, Alaba, Camavinga; Valverde, Kroos, Modric; Rodrygo, Benzema, Vinicius. Allenatore: Ancelotti.

A disposizione: 13 Lunin, 26 L. Lopez, 5 Vallejo, 6 Nacho, 16 Odriozola, 22 Rüdiger, 17 Lucas Vazquez, 18 Tchouameni, 19 Ceballos, 7 E. Hazard, 11 Asensio, 21 Rodrygo, 24 Mariano Diaz.

Indisponibili: F. Mendy. Diffidati: Carvajal, E. Militao.

ARBITRO: Orsato (Italia).

ASSISTENTI: Carbone-Giallatini (Italia).

IV UOMO: Mariani (Italia).

VAR: Irrati (Italia).

AVAR: Valeri (Italia).

DOVE VEDERE IL MATCH — Martedì 18 aprile alle 21 in campo Chelsea e Real Madrid, partita in diretta su Sky Sky Sport Football, Sky Sport 253 e in streaming su NOW.