Chelsea-Real Madrid 1-3: Benzema fa volare Ancelotti, Tuchel e Lukaku ko

Nella gara valida per l'andata dei quarti di finale di Champions League, il Real Madrid ha battuto in trasferta il Chelsea per uno a tre

Mediagol ⚽️️

Uno a tre, è questo il risultato finale emerso dall'andata dei quarti di finale della massima competizione europea disputata a Stemford Bridge tra Chelsea e Real Madrid. La vittoria della squadra di Ancelotti ipoteca l'accesso degli stessi Blancos in semifinale di Champions League, nonostante il ritorno al Bernabeu ancora da disputare. Decisivo un super Karim Benzema che ha realizzato una tripletta letteralmente sensazionale facendo gongolare Ancelotti&Co. A nulla potrebbe essere valso il gol di Havertz dopo l'assist di Jorginho arrivato in chiusura di primo tempo.