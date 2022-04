Chelsea, Jorginho ricorda l’Italia out: “Ci vorrà un po’ prima che superi lo shock”

Dopo l'1-3 subito in casa contro il Real Madrid, il regista del Chelsea Jorginho non smette di ricordare l'eliminazione dell'Italia

Non sono stati strepitosi gli ultimi giorni per Jorginho , dopo l'eliminazione dell' Italia ai play-off dei prossimi mondiali, in cui hanno influito molto i due rigori sbagliati dall'ex Napoli nella fase finale dei gironi, il Chelsea ha subìto una batosta in casa contro il Brentford in Premier League e successivamente contro il Real Madrid in Champions League . Queste le parole dell'italo-brasiliano ai microfoni di Prime Video di risposta al tracollo della nazionale di Mancini:

"La delusione per l'esclusione dell'Italia ai prossimi mondiali non è ancora passata. Ci vorrà un po' per superarla e fa davvero tanto male a tutti noi. Come si suol dire, bisogna andare avanti, ma purtroppo è un rimpianto che resta dentro. Dobbiamo usarlo come motivazione per fare meglio in futuro e usare questo dolore come spinta a cambiare".