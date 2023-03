Chelsea-Dortmund, Terzic: “Risultato duro da accettare. Avremmo dovuto passare noi”

Il tecnico del Borussia Dortmund , Edin Terzic ai microfoni di Prime Video ha rilasciato una serie di dichiarazioni riguardanti il match terminato 2-0 tra il Chelsea e la formazione tedesca, eliminata dalla Champions League nella serata di Stamford Bridge. Di seguito, le parole del mister giallonero. ( Clicca qui per leggere il commento del match )

"E' un risultato duro da accettare, siamo molto delusi. Sono state due partite molto combattute, nella ripresa abbiamo creato tante occasioni ma purtroppo non sono bastate per proseguire il nostro cammino in Europa. Il Chelsea merita l'accesso ai quarti di finale, ma avremmo dovuto passare il turno anche noi perché tra andata e ritorno c'è sempre stato grande equilibrio".