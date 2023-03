Chelsea-Dortmund, Potter: “Sarà una grande partita, daremo il massimo. Joao Felix ok”

Le dichiarazioni di Graham Potter in vista della sfida tra Chelsea e Borussia Dortmund

Giornata di vigilia per il Chelsea che, martedì sera, ospiterà il Borussia Dortmund in Champions League nella splendida cornice di "Stamford Bridge". Un impegno valido per l'accesso ai quarti di finale, presentato nella consueta conferenza stampa pre-gara dal tecnico dei londinesi, Graham Potter, intervenuto ai microfoni dei cronisti presenti.