Champions League, vincono Psg, Liverpool e Dortmund: risultati e classifica

Vittorie convincenti per Liverpool e Borussia Dortmund, Messi trova la prima firma parigina e trascina Donnarumma e compagni contro il Manchester City di Guardiola. Il Real Madrid cade clamorosamente contro lo Sheriff

Torna la magia della Champions League e a seguito gol, spettacolo e colpi di scena. Il Borussia Dortmund vince di misura contro lo Sporting Lisbona grazie alla rete di Malen. Manita del Liverpool in casa del Porto: doppietta Salah e Firmino, un gol di Mane. Il Milan cade a San Siro nei minuti di recupero contro l'Atletico Madrid di Simeone. Tre punti importanti per il Paris Saint Germain contro il Manchester City: prima firma di Messi con la maglia francese e porta inviolata per Donnarumma. Il Real Madrid ha clamorosamente perso due ad uno contro lo Sheriff complicando il discorso qualificazione per l'Inter di Simone Inzaghi. Infine, il Club Brugge ha sconfitto fuori casa il Lipsia.