Champions League, sorteggi ottavi di finale: la Juventus pesca il Villarreal, l’Inter…

Dichiarato nullo il primo sorteggio dalla Uefa, alle 15:00 le italiane hanno conosciuto le proprie avversarie

Dopo i sorteggi di Champions League annullati per un clamoroso errore della UEFA, a Nyon, è andato in scena il secondo sorteggio che ha stabilito gli accoppiamenti per gli ottavi di finale. Due le squadre italiane presenti nell’urna: Juventus, testa di serie e Inter. I bianconeri affronteranno il Villarreal: andata in Spagna, ritorno a Torino. l'Inter il Liverpool.