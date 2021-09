Champions League, Shakhtar Donetsk-Inter 0-0: nerazzurri ancora a secco in Europa

I nerazzurri guidati da Simone Inzaghi non sono andati oltre lo 0-0 nella sfida esterna contro De Zerbi & Co

L'Inter non va oltre lo 0-0 nella sfida di Champions League in casa dello Shakhtar Donetsk. Pareggio che non sorride troppo ai nerazzurri che nelle prime due uscite europee non ha ancora realizzato una rete. Gli uomini guidati da Simone Inzaghi hanno avuto un paio di occasioni per portare a casa la gara, ma prima l'imprecisione di Lautaro Martinez e poi la grande parata di Pyatov su Correa hanno chiuso la gara a reti inviolate.