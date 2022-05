Champions League, nuovo format lanciato dalla Uefa per la stagione 2024/2025

Nuovo annuncio da parte della Uefa per quanto riguarda la nuova riforma attuata sulla Champions League, che entrerà in vigore nella stagione 2024-2025

Nello specifico la novità principale vede il raggiungimento di 36 club piuttosto che 32, con la rimozione dei gironi da 4, ma la creazione di un unico girone in cui ogni squadra affronterà 8 match che decreteranno poi una classifica in cui le squadre arrivate nelle prime otto posizioni accederanno direttamente agli ottavi di finale, mentre dalla nona alla ventiquattresima posizione verranno disputati dei turni playoff con andata e ritorno per poi sviluppare il tabellone definitivo delle migliori 16 squadre, che poi andranno a proseguire la fase ad eliminazione diretta con il classico regolamento.