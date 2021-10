Champions League: l’Inter batte lo Sheriff per 3-1. Delusione Milan a Oporto

Termina la prima parte del terzo turno di Champions League. L'Inter batte a San Siro per 3-1 lo Sheriff, mentre crolla il gelo per la sconfitta dei rossoneri contro il Porto

Torna la Champions League con le partite della fase a gironi in programma martedì 19 e mercoledì 20 ottobre. Due le italiane ieri in campo. Il Milan di Stefano Pioli è volato in Portogallo, dove ha affrontato l'insidioso Porto di Conceição . Una squadra ben organizzata che ha già dimostrato di poter essere pericolosa, eliminando la Juventus dalla scorsa edizione della massima competizione europea. Non era facile con la lista degli assenti ai quali ha dovuto rinunciare Pioli . Maignan , Theo Hernandez , Brahim Diaz , Rebic e un Ibrahimovic ancora non al meglio. I padroni di casa hanno dominato la partita, concedendo poco ai rossoneri. Nonostante qualche folata di Leao , le occasioni create dagli ospiti non hanno mai impensierito Diogo Costa . Il match è terminato con il risultato di 1-0 , alla luce del gran gol siglato da Luis Diaz , su sponda di Taremi . Ed eliminazione vicina, dunque, per il Milan .

In quel di Milano, un'Inter in grande spolvero è tornata a vincere in casa in Champions League dopo due anni, contro un avversario sulla carta nettamente inferiore. Ciò nonostante, considerati i punti in classifica, era una partita da non prendere sottogamba. La squadra di Simone Inzaghi ha fatto la giusta partita, rischiando il minimo, ma creando tanto. Samir Handanovic e compagni hanno mostrato coraggio e voglia di vincere anche dopo il pareggio dello Sheriff Tiraspol. Una reazione rabbiosa ed immediata che ha portato al secondo e terzo gol, messi a segno rispettivamente da Vidal e De Vrij, oltre alla rete di Edin Dzeko che ha sbloccato il match nel primo tempo. I campioni d'Italia hanno battuto i moldavi per 3-1, portandosi a quota 4 punti in classifica nel girone, a meno 2 sia dello Sheriff, sia dal Real Madrid, mantenendo il passaggio del turno apertissimo.