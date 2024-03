Champions League, Lazio fragile all’Allianz Arena: passa il Bayern Monaco. Ok il PSG

E' ufficiale, Bayern Monaco e PSG ottengono il pass per i quarti di finale della Champions League! Niente da fare per la Lazio di Maurizio Sarri, sconfitta 3-0 da una sontuosa compagine di Tomas Tuchel, padrona del campo dall'inizio alla finale, brava a rimontare il parziale dell'andata, già nel primo tempo, con le reti di Harry Kane e Thomas Muller. Grave l'errore di Ciro Immobile a centimetri da Neuer, poco prima che la gara si sbloccasse. Nel secondo tempo i bavaresi sono stati bravi a gestire ritmo e tempo della disputa, archiviando la pratica con l'infermabile attaccante inglese, protagonista di una doppietta decisiva. L'ex Tottenham, dunque, giunge a quota 33 reti in 32 partite con il club tedesco. Chi sorride è anche il Paris Saint Germain, bravo a fare 2-0 all'andata e 1-2 al ritorno. Dei quattro centri, tre li ha firmati l'uomo del momento, Kylian Mbappé. Promesso sposo del Real Madrid, ma trascinatore indiscusso della banda Luis Enrique. Doppietta firmata per il riferimento offensivo francese - in data odierna - e passaggio del turno in mano ai transalpini. Real Sociedad eliminata segnando un solo gol in due partite. Quello di Merino al minuto 89'.