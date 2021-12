Champions League, Juventus-Malmö: l’ex Palermo Dybala la certezza. Occhio al Chelsea!

Siamo al giro di boa anche per il girone H della Juventus che dovrà battere in casa il Malmö e allo stesso tempo sperare in uno stop del Chelsea contro lo Zenit in trasferta per terminare da primi in classifica.

Mediagol (dr) ⚽️

La fase a gironi della UEFA Champions League 2021-2022i si avvia verso la sua conclusione, dopo che nella serata di ieri, 7 dicembre 2021, ha già visto la prima eliminazione dai giochi dell'unica formazione italiana fortemente in bilico dalla massima competizione continentale per club, l Milan guidato dall'ex Palermo, Stefano Pioli. I rossoneri, sconfitti a "San Siro" per 1-2 dal Liverpool, sono ormai fuori da ogni competizione europea, mentre l'Inter si è "arresa" alla supremazia territoriale del Real Madrid, con il secondo posto nel girone D, dopo la disfatta per 2-0 contro i Blacons, dopo aver avuto la certezza matematica della qualificazione agli ottavi nella precedente giornata.

Adesso è il turno della Juventus, che alle 18.45 sfiderà in casa il Malmö, per cercare l’accesso agli ottavi di finale come testa di serie, con un occhio rivolto al risultato del Chelsea, impegnato nella gara della Gazprom Arena di Sa Pietro Burgo contro lo Zenit. I bianconeri in Champions League sono reduci dal tracollo dello "Stamford Bridge", in cui la squadra di Tuchel ha dominato la partita con un perentorio 4-0. Juventus e Blues sono a pari punti nel girone H, a quota dodici punti, ma il Chelsea dispone di una differenza reti di +9 in classifica sulla formazione guidata da Massimiliano Allegri. I bianconeri sono di fatto al secondo posto, ai quali seguono lo Zenit, al terzo posto con 4 punti e lo stesso Malmö, fanalino di coda, con solamente un punto nel corso della competizione.

In una stagione altalenate, condita da successi importanti ma di altrettante sconfitte a sorpresa, Allegri vuole concludere il girone H come testa di serie, sperando in un sorteggio più morbido per quanto concernerà gli ottavi di finale, confidando anche in un passo falso del Chelsea in Russia e, contestualmente, ottenendo la vittoria sul Malmö.

Numerose le assenze di rilievo per Max Allegri, che dovrà fare a meno di Danilo, Ramsey, McKennie, Chiesa e Kulusevski, mentre Kean e Chiellini sono in forse. Il terzino De Sciglio, invece, è stato completamente recuperato ma difficilmente partirà dal primo minuto. La formazione bianconera, già parzialmente anticipata dallo stesso Allegri nella conferenza stampa pre-partita di ieri, partirà probabilmente con un 3-5-2 di base.

Il tecnico toscano, affiderà, con ogni probabilità la difesa dei pali all'ex Genoa, Perin. Sulla linea arretrata, si registra il ritorno di Rugani dal primo minuto, che formerà il terzetto difensivo in coadiuvazione con l'esperto Bonucci e De Ligt. Il laterale di sinistra Alex Sandro ed il centrocampista Rabiot sono stati confermati tra i titolari dallo stesso tecnico bianconero, i quali occuperanno la linea mediana, probabilmente insieme ad Arthur, Bentacur e Bernardeschi, impiegato con ogni probabilità sulla fascia destra. In attacco spazio a Morata e all’ex Palermo Dybala, con quest’ultimo confermato tra i titolari dallo stesso Allegri. Da non escludere l’opzione di un centrocampo a quattro, con l'impiego di un attacco tre.

Anche il Malmö di Tomasson sembrerebbe orientato allo speculare 3-5-2. Non saranno della partita il bomber Toivonen, Knudsen, Beijmo e Sejdiu. Il morale della formazione svedese non è alle stelle, conscia che solo un'impensabile vittoria con almeno undici gol di scarto a Torino (in virtù della negativa differenza reti) con la conseguente sconfitta almeno per 1-0 dello Zenit contro il Chelsea, potrebbe significare il passaggio alla fase play-off di Europa League.

Queste le probabili formazioni:

JUVENTUS (3-5-2): Perin; De Ligt, Bonucci, Rugani; Bernardeschi, Bentancur, Arthur, Rabiot, Alex Sandro; Dybala, Morata. Allenatore: Allegri.

MALMÖ (3-5-2): Dahlin; Ahmedhodzic, Nielsen, Moisander; Berget, Peña, Nalic, Lewicki, Ries; Birmancevic, Colak. All. Tomasson.