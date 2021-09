Champions League, Inter-Real Madrid: Inzaghi si affida alla coppia Dzeko-Lautaro

Le formazioni ufficiali della sfida tra i nerazzurri e le merengues

Prende il via la Champions League 2021-2022 dell'Inter. La stagione europea dei nerazzurri si apre con una sfida incredibile contro il Real Madrid di Carlo Ancelotti. San Siro accoglierà al suo interno 37.000 spettatori, stadio esaurito in virtù delle restrizioni dovute alla pandemia da coronavirus. La squadra di Simone Inzaghi si presenta al via con una formazione interessante che ha già avuto modo di far vedere le proprie potenzialità nelle prime giornate di campionato. Dall'altra parte il Real Madrid non ha bisogno di presentazioni, nonostante una campagna acquisti senza particolari acuti e delle cessioni roboanti, si presenta come una delle favorite alla vittoria finale.