Champions League, il PSG di Mbappé batte la Juventus. Milan, solo pari col Salisburgo

Avvio shock per la Juventus nella Champions League 2022-2023, con i bianconeri di Massimiliano Allegri che hanno assistito quasi impotenti alle sfuriate offensive del tridente più bramato del panorama calcistico. In stato di grazia Kylian Mbappé, autore di una doppietta, il quale ha sfruttato la propria velocità nei tempi d'inserimento per trafiggere in più occasioni il portiere Perin. Reazione dei bianconeri nella ripresa firmata da McKennie, con un colpo di testa che ha illuso i tifosi juventini.

Il Milan comincia il proprio cammino con un pareggio ottenuto in casa del Salisburgo. Alla rete di Okafor ha risposto Saelemaekers per la compagine di Pioli. Un inizio non particolarmente esaltante per le italiane in questa fase a gironi della massima competizione europea, con altre due gare impegnative che aspettano l'Inter ed il Napoli questo mercoledì con rispettivamente il Bayern Monaco ed il Liverpool.