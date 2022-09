Champions League, il Manchester City fa poker, doppio Haaland. Tris del Real Madrid

Tutto troppo facile per il Manchester City che asfalta il Siviglia trascinato dal solito Haaland, arrivato già al dodicesimo gol stagionale. La formazione di Guardiola è già il miglior attacco della competizione insieme allo Shakhtar Donetsk e spaventa le altre big europee. Sul velluto anche il Real Madrid, vittorioso per 0-3 sul campo del Celitc, tuttavia il tecnico Ancelotti è preoccupato per le condizioni di Benzema, uscito anzitempo dal terreno di gioco per infortunio. Sconfitta per la Juventus contro un Paris Saint-Germain che ha dominato nella prima frazione grazie ad uno strepitoso Mbappé, mentre il Milan agguanta il pareggio in Austria contro il Salisburgo.