Champions League: dominio Barcellona, ok Tottenham. L’Atletico Madrid vince al 101′

Tutto troppo facile per il Barcellona che asfalta il Viktoria Plzeň trascinato dal solito Lewandowski, arrivato già all'ottavo gol stagionale. La formazione di Xavi è già il miglior attacco della competizione superando anche il Manchester City, spaventando le altre big europee. Sul velluto anche il Totthenam, vittorioso per 2-0 sul proprio campo contro il Marsiglia, decisiva la doppietta di Richarlison. Successo di misura per Atletico Madrid e Club Brugge rispettivamente su Porto e Bayer Leverkusen.