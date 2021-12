Champions League, i primi verdetti: Milan a casa e Inter secondo, sorpresa Atletico

La prima parte di quest'ultimo capitolo della fase a gironi di Champions League emette i primi verdetti. Eliminato il Milan, sconfitto dal Liverpool per 1-2, l'Inter passa da seconda del girone mentre Simeone fa il miracolo ad Oporto vincendo 1-3

Tra sogni è speranze la notte di San Siro per i rossoneri di Pioli è diventata ancora più gelida, con un eliminazione dalla Champions League che ha lasciato l'amaro in bocca a tutto il pubblico milanista. Dopo la vittoria al Wanda Metropolitano, lo spiraglio per l'accesso agli ottavi si era aperto, e battere il Liverpool era obbligatorio per la compagine meneghina. Pesanti le assenze di Leao, Kjaer e Calabria oltre a quella di Giroud, che hanno reso più vulnerabile l'organico dei padroni di casa che sono usciti sconfitti contro un undici abbastanza rimaneggiato messo in campo da Jurgen Kloop. Il risultato finale indica 1-2 a favore degli ospiti che, sulle disattenzioni di Kessiè e Tomori, hanno realizzato i due gol decisivi siglati da Salah e Origi. Nonostante la gara si fosse messa meglio per il Milan, passato in vantaggio proprio con la zampata del centrale inglese ex Chelsea. Oltre alla grande prova dei Reds, anche il diavolo si è reso complice del suo proprio destino sbagliando diverse occasioni in avanti: su tutte quella di Kessiè sul finale di gara che avrebbe riaperto i giochi. Da citare le opache prestazioni di Theo Hernandez e Zlatan Ibrahimovic, praticamente nulli durante il match. Discorso completamente diverso nell'altra sfida del girone, tra Porto ed Atletico Madrid. Confronto terminato 1-3 in favore dei Colchoneros che hanno strappato inaspettatamente un pass per gli ottavi condannando i portoghesi ai play off di Europa League. L'altra faccia di Milano sorride per il passaggio del turno, già conquistato al 5^turno della fase a gironi, ma allo stesso tempo esce delusa per la sconfitta per 2-0 sul prestigioso campo del Real Madrid. Complici l'espulsione di Barella ed i magnifici gol siglati da Kroos e Marco Asensio.