Champions League, gare d’andata playoff: ok Sporting Braga e Galatasaray con Icardi

Si sono concluse le gare d'andata valide per i playoff alla prossima Champions League. Mancano gli ultimi sei tasselli ed avremo l'elenco completo dei club partecipanti alla Coppa dalle "grandi orecchie". Il Galatasaray si è imposto in Norvegia contro il Molde per 3-2 con la firma anche dell'ex Inter e PSG, Mauro Icardi. Pareggio dello Young Boys a reti bianche sul campo del Maccabi Haifa, club che la Juventus conosce bene vista la scorsa annata. Infine, Il Panathinaikos di Alberto Brignoli ha riacceso le speranze qualificazione dimezzando lo svantaggio in extremis con un 2-1 in favore dello Sporting Braga. Tutti e sei risultati aperti che lasciano ancora in discussione ogni passaggio del turno. Il 29 agosto ed il 30 si giocheranno le partite di ritorno con i sorteggi dei gironi della competizione che si terranno il 31 agosto.