Champions League, formazioni ufficiali: Manchester City-Sporting e Real Madrid-Psg

Ecco le formazioni ufficiali di Manchester City-Sporting e Real Madrid-Psg, gare valide per il ritorno degli ottavi di finale di Champions League

Tutto pronto per il ritorno degli ottavi di finale di Champions League. Il Manchester City si appresta ad ospitare lo Sporting Lisbona dopo aver surclassato la squadra di Rúben Amorim nella gara d'andata per ben cinque a zero. Pura formalità per gli uomini di Pep Guardiola che ha scelto di puntare su X e Y per la sfida odierna. Il big match della serata vedrà, invece, protagonisti Real Madrid e Paris Saint Germain. Dopo l'ottavo di finale d'andata conclusosi uno a zero per i francesi, Ancelotti e Pochettino sono pronti a gareggiare in un incontro letteralmente da dentro o fuori.