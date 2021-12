Champions League, errore nel sorteggio: UEFA annulla tutto, alle 15:00 il nuovo

E' stato ufficialmente annullato il sorteggio di Champions League andato in scena alle 12:00 a Nyon, a causa di un errore della UEFA

L’ Atletico Madrid fa ricorso all’ UEFA per rifare i sorteggi di Champions League .

Nel sorteggio di Nyon, non ci sarebbe stata la possibilità per l' Atletico Madrid di pescare il Manchester United, a causa un clamoroso errore commesso dall'UEFA .

Nel dettaglio, la pallina del Manchester United, sarebbe stata pescata con quella del Villarreal. Un accoppiamento impossibile in quanto, le due squadre, si erano già affrontati nella fase a gironi. In realtà l'avversario sarebbe dovuto essere il Manchester United: un dettaglio che, tuttavia, avrebbe cambiato del tutto le carte in tavola.