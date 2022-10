Champions League: dominio Liverpool, ok Conte e Marsiglia. Bayern Monaco qualificato

Tutto troppo facile per il Liverpool che asfalta 1-7 il Rangers trascinato dal solito Salah. La formazione di Klopp è già il terzo miglior attacco della competizione, rimanendo dietro solo al Napoli ed il Bayern Monaco spaventando le altre big europee, dopo un inizio complicato. Sul velluto anche il Porto, vittorioso per 0-3 sul campo del Bayer Leverkusen, risultato che probabilmente costerà la qualificazione ai tedeschi. Successo di misura per il Tottenham di Antonio Conte sull'Eintracht, vittorioso per 3-2.