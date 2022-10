Champions League: dominio Bayern Monaco, ok Liverpool ed Eintracht. Simeone eliminato

Tutto troppo facile per il Bayern Monaco che asfalta 0-3 il Barcellona trascinato dai gol di Mané, Choupo-Moting e Benjamin Pavard. La formazione di Nagelsmann è il secondo miglior attacco della competizione, rimanendo dietro solo al Napoli spaventando le altre big europee, in vista degli ottavi di finale. Sul velluto anche il Liverpool, vittorioso per 0-3 sul campo dell'Ajax, risultato che costerà la qualificazione agli olandesi. Successo di misura per l'Eintracht, vittorioso per 2-1 sul Marsiglia dell'ex Hellas Verona, Igor Tudor.