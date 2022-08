Champions League, Chelsea per il Milan. All’Inter Barcellona e Bayern. Juventus-PSG

Sono stati ultimati i sorteggi della UEFA Champions League 2022-2023, i quali non hanno certamente sorriso alle squadre italiane. Il peggior destino è toccato certamente all'Inter, sorteggiato nel girone C in cui figurano squadre del calibro di Bayern Monaco e Barcellona. Gruppo non proprio leggero per la Juventus che è capitata insieme alla stellare formazione del Paris Saint-Germain, oltre che con il Benfica. Sorteggi leggermente più abbordabili per quanto riguarda il Milan, che affronterà il Chelsea ed il Salisburgo. Girone A per il Napoli che ha evitato una squadra di prima fascia decisamente più temibile, pescando l'Ajax, ma che condivide il girone con un colosso di questa competizione come il Liverpool.