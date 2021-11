Champions League, Atalanta-Manchester United: le formazioni ufficiali

Le scelte di Gasperini e Solskjaer in vista della sfida in programma alle ore 21 tra la Dea e i Red Devils

l'Atalanta si prepara a scendere in campo alle ore 21 per affrontare il Manchester United. Sfida attesissima quella del Gewiss Stadium, tra due squadre che si contendono il primato del girone e regaleranno spettacolo ed emozioni agli appassionati di calcio. La Dea dopo un avvio di stagione non particolarmente esaltante sta ritrovando fiducia, con la squadra che sta piano piano ritrovando i propri punti di forza e sta crescendo sotto l'aspetto del gioco. Lo United invece sta vivendo uno dei periodi più difficili da quando il tecnico Solskjaer siede sulla panchina dei Red Devils. Il singhiozzante cammino in campionato hanno portato a riflettere seriamente i vertici societari su un possibile esonero del tecnico norvegese. A scacciare almeno per il momento i fantasmi ci ha pensato la rotonda vittoria in campionato contro il Tottenham di Nuno Espirito Santo, proprio quest'ultimo ha pagato con l'esonero l'avvio di stagione altalenante, con l'ufficialità di Antonio Conte come suo successore che è arrivata nella giornata odierna.