Champions League, 4a giornata: tre punti per l’Inter. Bene Liverpool e City

Si è da poco conclusa la quarta giornata della fase a gironi di Champions League. Vincono Inter e Liverpool, bene City e Ajax. A valanga lo Sporting Lisbona, male Atletico Madrid e PSG

Termina la quarta giornata della fase a gironi di Champions League. Tre punti per l'Inter di Simone Inzaghi contro lo Sheriff Tiraspol, vincono Manchester City, Liverpool e Ajax. Male Atletico Madrid e Borussia Dortmund.

I nerazzurri si impongono 3-1 in trasferta contro i moldavi dello Sheriff Tiraspol. Sblocca la gara Brozovic nel secondo tempo al minuto 54', pochi minuti dopo il raddoppio di Skriniar. Al minuto 82' il nuovo entrato Sanchez suggella il risultato sul 3-0, a nulla serve la rete di Traore nel secondo dei tre minuti di recupero concessi dal direttore di gara.

Rimonta nei minuti finali per l'Ajax in casa del Borussia Dortmund. I gialloneri terminano il primo tempo in vantaggio grazie alla rete di Marco Reus. Nel secondo tempo i tedeschi non riescono a chiudere la partita, al minuto 72' gli ospiti trovano il pareggio con Tadic, dieci minuti più tardi Haller completa il sorpasso per i Lancieri. Nell'ultimo minuto di recupero il 3-1 finale di Klaassen. Nell'altra sfida del Gruppo C a valanga lo Sporting Lisbona sul Besiktas, pratica chiusa già nel primo tempo con la doppietta di Pedro Goncalves e il gol di Paulinho, nella seconda frazione Sarabia firma il 4-0 definitivo.

Nel gruppo A vittoria larga per il Manchester City, che rifila ben quattro reti all'Etihad Stadium al Club Brugge. Foden sblocca la gara dopo quindici minuti ma il vantaggio dura solo due minuti, i belgi pareggiano grazie all'autogol di Stones. Nella seconda frazione i Citizen passano subito avanti con Mahrez e Sterling, al minuto 92' chiude i conti Gabriel Jesus. Nello stesso gruppo di qualificazione, il Lipsia raggiunge in extremis il pareggio in casa contro il Paris Saint-Germain. I tedeschi passano in vantaggio con Nkunku ma già nella prima frazione i parigini ribaltano la gara con la doppietta Wijnaldum. Al minuto 92' l'arbitro Ekberg concede il secondo rigore della partita al Lipsia, dopo il primo sprecato al minuto 12' da Andrè Silva, sul dischetto l'ungherese Szoboszlai sigla il pareggio per i padroni di casa purgando Donnarumma.

Male l'Atletico Madrid, sconfitto ad Anfield dai padroni di casa del Liverpool per 2-0. Per gli inglesi in gol nel primo tempo Diogo Jota e Manè.

Di seguito, le classifiche aggiornate dei Gironi di Champions League.