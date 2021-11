Champions League, 4a giornata: pari Milan-Porto, vittoria Real Madrid. La classifica

Solo un pari per il Milan di Stefano Pioli, tre punti importanti per il Real Madrid

Si sono da poco conclusi i match del pomeriggio validi per la quarta giornata della fase a gironi di Champions League. Il Milan di Stefano Pioli non va oltre il pari contro il Porto e vede allontanarsi a vista d'occhio una possibilità di qualificazione al turno successivo della massima competizione europea. A sbloccare il match di San Siro era stata la formazione ospite con Diaz che al quinto minuto di gioco ha purgato Tatarusanu. La rete del pareggio è arrivata attraverso uno sfortunato autogol di Mbemba. Al Santiago Bernabeu il Real Madrid di Ancelotti ha vinto di misura contro lo Shakhtar dell'ex PalermoDe Zerbi. Una doppietta di Benzema è valsa tre punti pesanti alla franchigia blanca che ha così ipotecato il passaggio al turno successivo volando in testa al Gruppo D. Di seguito, le classifiche aggiornate dei gironi di Champions League.